Лукашенко разозлился на предпринимателей и призвал власти привести "пузатых буржуев в чувства"

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне выборов отправил в отставку все правительство, разозлился на частных предпринимателей и призвал власти создать в стране систему проверок частного бизнеса, представители которого увольняют людей из-за их политических взглядов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Как передает ведомство, Лукашенко считает, что работу в стране теряют те граждане, которые не хотят поддерживать "альтернативных кандидатов" на президентских выборах в стране, намеченных на 9 августа. Соответствующие жалобы он получил от самих белорусов.

"Выбрасывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить... Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги уехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют", - заметил Лукашенко.

По словам главы Беларуси, жалобы поступают именно на частные компании, а не на государственные предприятия. Поэтому он поручил генпрокурору, комитету госконтроля и другим структурам "прошерстить этих пузатых буржуев" и "привести их в чувство".

"Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" Это что такое?.. Надо этих буржуев привести в чувство", - заявил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Лукашенко высказался по поводу того, если к власти прийдет женщина. Президент считает, что конституция Беларуси написана не под женщину.

Также Лукашенко считает, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса.