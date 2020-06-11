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11 июня 2020, четверг, 11:10 1729
Политика 2020-06-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский считает Лероса аферистом и не верит, что брат Ермака "торговал" должностями

Зеленский считает Лероса аферистом и не верит, что брат Ермака "торговал" должностями

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Гео Лерос, Пленки Ермака
Зеленский. Фото: УП
Зеленский. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский считает, что депутат Верховной Рады Гео Лерос ("Слуга народа"), который опубликовал "пленки Ермака", аферист и не верит, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака "торговал" должностями в государственной власти.

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял... А как его затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - сказал Зеленский.

Говоря о Леросе, который опубликовал записи с братом Ермака, на которых он якобы требует деньги за назначение в госорганы, Президент заявил, что этот депутат - аферист.

Зеленский отметил, что ему Лероса рекомендовали как советника замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Офиса Андрей Богдан.

Как сообщали Українськi Новини, на "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль. 


Кроме того, Зеленский заявил, что знает, кто и зачем проводил записи возможного незаконного влияния брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.

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