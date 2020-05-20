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20 мая 2020, среда, 14:46 13
Президент 2020-05-20T14:47:49+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что знает, кто причастен к "пленкам Ермака"

Зеленский заявил, что знает, кто причастен к "пленкам Ермака"

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, пресс-конференция Зеленского, Пленки Ермака
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто и зачем проводил записи возможного незаконного влияния брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Что касается "пленок Ермака" - для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего, я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтобы я "снял" Ермака, я знаю, кто это сделал. Не хочу говорить, потому что сейчас идет следствие, хоть я знаю ответ", - заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что пленки являются смешными, потому что никто никакие деньги не брал.

Он отметил, что данная провокация готовилась еще летом-осенью 2019 года, чтобы шантажировать Офис Президента.

Также президент отметил, что ни одного человека, про которого говорили на пленках, на должности не назначили.

"Не пустой (вопрос), для чего это сделали, не пустой, что мы понимаем, у кого есть такая техника - у государства есть такая техника... придет время, и общество об этом узнает", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, САП переквалифицировала дело с возможного незаконного влиянии брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса Ермака при назначении лиц на государственные должности на мошенничество и передала в полицию для дальнейшего расследования.

САП начала расследовать возможное незаконное влияние брата Ермака при назначении лиц на госдолжности по обращению депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Гео Лероса.


Українські Новини вели тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции

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