Сегодня День ангела отмечают Василий, Антонина и Ян. Поздравления в картинках

12 июня День ангела отмечают: Василий, Исаак, Антонина, а накануне православные христиане чтили память мученицы Феодосии . Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках.

Народные приметы и традиции

Если 12 июня цветут липа и черемуха, то лето будет долгим и жарким.

Если пауки в этот день плетут паутину, то вскоре резко изменится погода.

Если слышен громкий гром, вскоре придет похолодание.

Если пчелы вялые в этот день, то жара задержится.

12 июня День ангела отмечают: Василий, Антонина и Ян.

Поздравление в картинках. Фото: radiotrek.rv.ua

Поздравление с Днем ангела.

День ангела 12 июня. Фото: kanalukraina.tv

День ангела отмечает Василий.

День ангела отмечает Василий. Фото: ulyublena.com

День ангела отмечает Антонина.

День ангела отмечает Антонина. Фото: osoblyva.com

Ранее Українські Новини сообщали, на второй день после Троицы православные христиане отмечали День Святого Духа: народные традиции и приметы.

В июне можно наблюдать несколько астрономических явлений: летнее солнцестояние, элонгацию Меркурия и Клубничную Луну.