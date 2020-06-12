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  • Сегодня День ангела отмечают Василий, Антонина и Ян. Поздравления в картинках
12 июня 2020, пятница, 06:05 613
Lifestyle 2020-06-12T07:30:04+03:00
Українські Новини
Сегодня День ангела отмечают Василий, Антонина и Ян. Поздравления в картинках

Сегодня День ангела отмечают Василий, Антонина и Ян. Поздравления в картинках

Ирина Николенко
Православный праздник, Народные приметы, Поздравления в картинках, День Ангела
День Ангела 12 июня. Фото: 24tv.ua
День Ангела 12 июня. Фото: 24tv.ua

12 июня День ангела отмечают: Василий, Исаак, Антонина, а накануне православные христиане чтили память мученицы Феодосии. Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках.

Народные приметы и традиции

Если 12 июня цветут липа и черемуха, то лето будет долгим и жарким.

Если пауки в этот день плетут паутину, то вскоре резко изменится погода.

Если слышен громкий гром, вскоре придет похолодание.

Если пчелы вялые в этот день, то жара задержится.

12 июня День ангела отмечают: Василий, Антонина и Ян.

Поздравление в картинках. Фото: radiotrek.rv.uaПоздравление в картинках. Фото: radiotrek.rv.ua

Поздравление с Днем ангела.

День ангела 12 июня. Фото: kanalukraina.tvДень ангела 12 июня. Фото: kanalukraina.tv

День ангела отмечает Василий.

День ангела отмечает Василий. Фото: ulyublena.comДень ангела отмечает Василий. Фото: ulyublena.com

День ангела отмечает Антонина.

Фото: osoblyva.comДень ангела отмечает Антонина. Фото: osoblyva.com

Ранее Українські Новини сообщали, на второй день после Троицы православные христиане отмечали День Святого Духа: народные традиции и приметы.

В июне можно наблюдать несколько астрономических явлений: летнее солнцестояние, элонгацию Меркурия и Клубничную Луну.

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