На второй день после Троицы отмечают День Святого Духа

На следующий день после Троицы , в понедельник, православные христиане отмечают День Святого Духа или Духов день. Праздник посвящен Третий Ипостаси Триединого Бога, который в этом году выпадает на 8 июня, передают Українські Новини.

Православные христиане отмечают День Святого Духа на 51-й день после Пасхи. В разных конфессиях этот праздник отмечают в разные дни. Например, Католическая Церковь празднует его вместе с Троицей, то есть на 50-й день после Пасхи.

История Дня Святого Духа

В книге Деяний святых апостолов повествуется о том, как в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух. Они молились, как внезапно помещения заполнил шум, и именно в тот момент на каждого из них сошел Святой Дух в виде огненных языков. После этого апостолы научились исцелять болезни, предсказывать и говорить на разных языках.

Традиции в Духов День

В народе этот праздник связывают с днем ​​рождения Земли, трав и зелени. С этого дня начиналась неделя Русалок, и в этот день чествовали всех водных, луговых и лесных духов.

Считалось, что в этот период нужно задобрить русалок, чтобы они не причинили вреда живым. Так, на берегу у реки оставляли детскую одежда, еду и полотенца.

Также в этот день с уважением относились к деревьям, освящали воду в колодцах, собирали целебные травы, а землю пытались накормить, устраивая пикники в поле.

Народные приметы

В этот день запрещается физическая работа на земле.

Этот праздник считается большим церковным, как и Троица, поэтому нельзя выполнять домашнюю работу: стирать, убирать, шить.

В этот день девушки гадали на воде. Они пускали венки в воду, если он пристал к берегу, то в этом году она выйдет замуж; если венок поплыл далеко, то девушка скоро встретит любовь.

Ранее Українські Новини сообщали, на Троицу в украинцев будет три официальных выходных дней.

В компании "Новая Почта" рассказали, как будут работать отделения в государственные выходные дни в честь Троицы.