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08 июня 2020, понедельник, 06:15 415
Lifestyle 2020-06-08T06:15:01+03:00
Українські Новини
На второй день после Троицы отмечают День Святого Духа

На второй день после Троицы отмечают День Святого Духа

Ирина Николенко
Народные приметы, какой сегодня праздник, Церковные праздники, Православные праздники, Троица-2020
8 июня отмечают День Святого духа. Фото: Zagranitsa.com
8 июня отмечают День Святого духа. Фото: Zagranitsa.com

На следующий день после Троицы, в понедельник, православные христиане отмечают День Святого Духа или Духов день. Праздник посвящен Третий Ипостаси Триединого Бога, который в этом году выпадает на 8 июня, передают Українські Новини.

Православные христиане отмечают День Святого Духа на 51-й день после Пасхи. В разных конфессиях этот праздник отмечают в разные дни. Например, Католическая Церковь празднует его вместе с Троицей, то есть на 50-й день после Пасхи.

История Дня Святого Духа

В книге Деяний святых апостолов повествуется о том, как в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух. Они молились, как внезапно помещения заполнил шум, и именно в тот момент на каждого из них сошел Святой Дух в виде огненных языков. После этого апостолы научились исцелять болезни, предсказывать и говорить на разных языках.

Традиции в Духов День

В народе этот праздник связывают с днем ​​рождения Земли, трав и зелени. С этого дня начиналась неделя Русалок, и в этот день чествовали всех водных, луговых и лесных духов.

Считалось, что в этот период нужно задобрить русалок, чтобы они не причинили вреда живым. Так, на берегу у реки оставляли детскую одежда, еду и полотенца.

Также в этот день с уважением относились к деревьям, освящали воду в колодцах, собирали целебные травы, а землю пытались накормить, устраивая пикники в поле.

Народные приметы

В этот день запрещается физическая работа на земле.

Этот праздник считается большим церковным, как и Троица, поэтому нельзя выполнять домашнюю работу: стирать, убирать, шить.

В этот день девушки гадали на воде. Они пускали венки в воду, если он пристал к берегу, то в этом году она выйдет замуж; если венок поплыл далеко, то девушка скоро встретит любовь.

Ранее Українські Новини сообщали, на Троицу в украинцев будет три официальных выходных дней.

В компании "Новая Почта" рассказали, как будут работать отделения в государственные выходные дни в честь Троицы.

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