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11 июня 2020, четверг, 09:17 814
Общество 2020-06-11T09:30:02+03:00
Українські Новини
Киев с утра сковали пробки и тянучки: где самые загруженные дороги

Киев с утра сковали пробки и тянучки: где самые загруженные дороги

Ирина Николенко
Тянучки, Пробки в Киеве, Пробки в столице, Пробки на дорогах
Пробки в Киеве. Фото: kiev.informator.ua
Пробки в Киеве. Фото: kiev.informator.ua

Киев продолжают сковывать пробки и тянучки. Сегодня с утра застрял в пробках проспект Освободителей, утрудненное движение на проспекте Романа Шухевича, движение на проспекте Любомира Гузара перекрыто, также тянучки на бульваре Тараса  Шевченка.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

Так, согласно данным Google-карт, на бульваре Тараса Шевченка задержка движения в 5-7 минут, а на проспекте Победы – более 10 минут.

Пробки в Киеве 11 июня. Карта: Google MapsПробки в Киеве 11 июня. Карта: Google Maps

Огромная пробка на проспекте Романа Шухевича с задержкой в 50 минут, а также на проспекте Освободителей – более 20 минут.

Пробка на Южном мосту. Карта: Google MapsПробка на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Также затруднено движение на Голосеевском проспекте. А на трассе E95 и Большой Окружной дороги пробки с задержкой 13-14 минут.

Пробка на Южном мосту. Карта: Google MapsПробка на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, Виталий Кличко уверен, что в Киеве пробки создают не киевляне. Поэтому обратился к народным депутатам с предложением оказать помощь в решение транспортного коллапса на киевских дорогах.

Столица Украины поднялась с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Киев стал третьим городом Европы по сложности передвижения.

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