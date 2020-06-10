Киев "стоит" в километровых пробках. Где самые загруженные дороги

Киев продолжают сковывать масштабные пробки. Больше всего загружены Северный мост и проспект Романа Шухевича, а также мост Метро, мост Патона и местами центр столицы.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Пробки в Киеве 10 июня. Карта: Google Maps

Так, согласно данным Google-карт, загружены бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, улица Жилянская, Набережное шоссе и частично Подол.

Кроме того, пробка образовалась от моста Метро и до станции "Черниговская".

Частично "стоят" бульвар Перова и проспект Освободителей.

Также пробки есть и в районе станций метро "Славутич" и "Осокорки".

Пробки в столице. Карта: Google Maps

Загружены Голосеевский проспект и проспект Лобановского.

Осенью в Киеве пройдут выборы нового городского головы. При этом, транспортная тема остается одной из самых болезненных для действующего мера Виталия Кличко.

При его каденции ситуация с перемещением киевлян к месту работы значительно ухудшилась, а пробки на дорогах стали обыденной картиной. При этом, за весь срок мерства Кличко не было сдано в эксплуатацию ни одной новой станции метро, а также не построено ни одной новой развязки на базовых направлениях. Кроме того, рекордные пробки возникали вблизи длящихся годами долгостроев при ремонте мостов через Днепр, реконструкции мостовых переходов по проспекту Победы и линии скоростного трамвая, а также на других магистральных направлениях.

Как сообщали Українські Новини, с 25 мая в Киеве возобновил работу метрополитен. Пробки в столице не пропали даже с открытием метро.