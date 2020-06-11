За сутки в мире коронавирусом заразилось больше людей, чем выздоровело. Данные 11 июня

Количество больных коронавирусом в мире 11 июня увеличилось до 7 360 239 (121 471 за сутки), 3 454 807 из них выздоровели (82 984 за сутки), 416 201 - умерли (4 909 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 2 000 464 человек, 112 924 из них умерли, а 533 504 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 772 416 человек. Выздоровели 413 916 человек и умерли 39 680 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 493 023 человек, всего в стране 6 350 летальных случаев и 252 295 человек - выздоровели.

Великобритания находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 291 588 человек, умерли - 41 213, а 1 269 человек выздоровели.

В Индии, которая находится на пятом месте, зафиксировали 276 583 случаев заболевания COVID-19. Из них 135 206 человек выздоровели, а количество умерших составляет 7 745.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ удивлены низкой смертностью от коронавируса в России и потребовали от страны объяснить метод лечения.



Кроме того, с начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки.