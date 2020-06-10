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  • Количество больных Covid-19 в США приближается к двум миллионам. Данные по странам 10 июня
10 июня 2020, среда, 10:14 368
Мир 2020-06-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
Количество больных Covid-19 в США приближается к двум миллионам. Данные по странам 10 июня

Количество больных Covid-19 в США приближается к двум миллионам. Данные по странам 10 июня

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество больных коронавирусом в мире 10 июня увеличилось до 7 238 768, 3 371 823 из них выздоровели, 411 292 - умерли, в то время, как ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США. В стране вирус подтвердили у 1 979 850 человек, 112 006 из них умерли, а 524 855 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 739 503 человека. Выздоровели 396 737 человек и умерли 38 406 человек.

На третьем месте Россия, где коронавирусом заразились 484 630 человек, всего в стране 6 134 летальных случаев и 241 917 человека - выздоровели.

Великобритания находится на четвертом месте. Коронавирусом в стране заразились 290 581 человек, умерли - 40 968, а 1 257 человек выздоровели.

В Индии, которая находится на пятом месте, зафиксировали 276 146 случаев заболевания COVID-19. Из них 134 165 человек выздоровели, а количество умерших составляет 7 719.


Как сообщали Українські Новини, жесткий карантин в Европе смог спасти жизни более 3 млн жителей. 

Тем временем после 5-дневного падения количество новых случаев коронавируса в Украине резко увеличилось

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