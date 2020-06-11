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11 июня 2020, четверг, 08:54 739
Общество 2020-06-11T09:45:02+03:00
Українські Новини
В западных областях Украины повысится уровень воды в реках из-за дождей, — ГосЧС

В западных областях Украины повысится уровень воды в реках из-за дождей, — ГосЧС

Валерия Драгомирова
Западная Украина, ГосЧС, Уровень воды в реках
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

11-12 июня на реках Закарпатья, Львовской и Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды до 1,5 м из-за дождей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС. 

По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями, в течение 11-12 июня ожидается повышение уровней воды над уровнями:

  • на реках Закарпатья, бассейнов Прута и Сирет на 0,3-1,0 м;
  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м.

"В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине будет жара до +35, местами дожди и шквалы. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше. 

Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче. 

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