В западных областях Украины повысится уровень воды в реках из-за дождей, — ГосЧС

11-12 июня на реках Закарпатья, Львовской и Ивано-Франковской области ожидается повышение уровней воды до 1,5 м из-за дождей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями, в течение 11-12 июня ожидается повышение уровней воды над уровнями:

на реках Закарпатья, бассейнов Прута и Сирет на 0,3-1,0 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м.

"В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, в четверг в Украине будет жара до +35, местами дожди и шквалы. Начиная с 8 и по 20 июня днем будет на уровне 26-28 градусов, а с 21 июня до конца месяца еще выше.



Кроме того, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.



Тем временем глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче.