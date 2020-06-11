От райских парков до загадочных замков. Топ-5 мест в Тернопольской области для незабываемого отпуска

Почти, как 2 недели в Украину пришло лето, которое объявило открытие сезона отпусков и долгожданного отдыха. Из-за пандемии коронавируса некоторые страны все еще не отменяют обсервацию, в связи с чем, в Украине вырос спрос на внутренний туризм. Это означает, что украинцам стоит задуматься об организации отпуска на территории родных земель, которые славятся своими красотами и индивидуальностью каждого региона.

Одним из таких регионов можно назвать Тернопольщину. Тернопольская область славится своими замками, храмами, и конечно же, пейзажами.

Українські Новини собрали самые интересные места в Тернопольской области для отпуска.

Збаражский замок

Збаражский замок находится практически в центре городка Збараж в Тернопольской области.

Замок был построен в 1626-1631 годах последними представителями рода князей Збаражских Юрием и Христофором.

Он сыграл ключевую роль в 1649 году во время восстания запорожских казаков под предводительством Богдана Хмельницкого. По итогам осады Збаража был подписан Зборовский договор, а у стен крепости получил тяжёлое ранение казацкий полковник Иван Богун. Эти события нашли отражение в знаменитом романе "Огнём и мечом".

Также возле замка находится красивый парк, где можно погулять и отдохнуть. С Замковой горы открывается живописный вид на город.

Джуринский водопад

Джуринский водопад - самый большой водопад равнинной части Украины. Его высота составляет 16 метров.

Говорят, что водопад - искусственный, однако это не заметно. Предполагают, что 400 лет тому назад турки перегородили путь реке Джурин, чтобы иметь доступ к замку по суше. Новое русло и образовало водопад.

Как и все большие водопады, Джуринский водопад популярен среди туристов, по этой причине нужно постараться посетить его утром, пока вокруг достопримечательности не собралось множество туристов.

Дендропарк в Раю

В селе с необычным названием Рай находится дендропарк, основанный в 1760 году гетьманом Адамом Синявским. В 1816 году парк перешел во владение к графу Александру Потоцкому, который переделал его, взяв на основу "Софиевку" в Умани. Также он построил в парке дворец в итальянском стиле.

Первая и вторая мировые войны нанесли парку значительный урон, хотя и дворец, и парк были частично восстановлены впоследствии. Сейчас в парке растет множество редких видов растений.

Пещера "Млынки"

Млынки - это гипсовая лабиринтная пещера. Длина ходов достигает 40 км. Посетив ее, можно увидеть разноцветные кристаллы, сталактиты, пластинчатый гипс и другие живописные пещерные образования.

Отметим, что пещера считается непростой для передвижения и доступна для здоровых и активных молодых людей. Вход в пещеру закрыт и контролируется спелеоклубом "Кристалл".

Почаевская Лавра

В Тернопольской области есть еще дна достопримечательность, которую не стоит пропускать туристам - Свято-Успенская Почаевская Лавра.

Почаевская Лавра – древний оплот православной веры, располагается на высоком холме, возвышающемся над городом Почаев более чем на 75 метров, и поражает всех гостей города своим живописным величием.

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