Посетить медведей и устроить винный тур: как провести незабываемый отпуск на Закарпатье

С приходом лета многие начали планировать отпуск. Поскольку границы пока еще остаются закрытыми, а большинство стран не отменяют обсервацию, стоит задуматься о том, чтобы организовать отпуск в Украине. А посмотреть в стране действительно есть что. В летнем сезоне 2020 год из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине.

Одним из самых интересных регионов Украины является Закарпатье с его замками, невероятной природой и вкусными блюдами, которые точно стоит попробовать.

О том, куда поехать и какие места посетить на Закарпатье, расскажут Українські Новини.

Ужгород

Ужгород известен не только сакурами. Здесь туристу будет интересно посетить Ужгородский замок, Музей народной архитектуры и быта, Художественный музей, прогуляться по городу вдоль реки, и попробовать вкусные закарпатские блюда.

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Мукачево

В Мукачево едут, чтобы прогуляться по уютным улочкам и посетить замок "Паланок". В замке представлена ​​экспозиция исторического музея, которая занимает более 2500 квадратных метров. Здесь экспонируются редкие предметы каменного века, медно-бронзового века, оружие и орудия из железа и тому подобное. Широко представлена ​​этнография и быт жителей города и Закарпатья.

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Винный тур

На Закарпатье можно устроить целый винный тур с дегустациями и знакомством с местным производством. Попробовать вино непосредственно на месте его производства можно в Береговском, Мукачевском, Ужгородском и Виноградовском районах.

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Колочава

Село известно своим музеем архитектуры и быта, который воссоздает материальную, духовную и культурную жизнь на Верховине. "Старое Колочавское село" насчитывает десяток жилых и хозяйственных зданий с предметами домашнего обихода и художественными произведениями ХIX-XX веков.

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Озеро Синевир

Жемчужиной Закарпатья является озеро Синевир. Сюда съезжаются туристы не только из Украины, чтобы увидеть красоту горного озера, окутанного легендами.

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Реабилитационный Центр Бурого Медведя - НПП "Синевир"

Недалеко от озера есть реабилитационный центр, куда попадают медведи с печальными судьбами из частных зоопарков, цирков, от людей, которые над ними издевались. Однако именно в парке им обеспечивают необходимый уход и питание. Если приехать утром, можно застать их всех у сетки, где их кормят.

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Пилипец

Остановиться на ночь можно недалеко от НПП "Синевир" в Пилипце. Большинство усадеб здесь предлагают жилье с питанием и другими услугами для туристов. В селе есть один из самых известных водопадов Украины - Шипот. Также здесь можно воспользоваться подъемником, который поднимет на Боржавский хребет. Сверху у подъемника есть "Чайовня" где можно выпить ароматный карпатский чай.

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Парк Шенборна, с. Турья Пасека

В современном "Парке Шенборна" на территории комплекса "Воеводино" можно прогуляться по аллеям и устроить пикник у озера, пройтись всеми 12 мостиками, которые символизируют 12 знаков зодиака, посмотреть в кельтском саду на календарь друидов и посетить действующую водяную мельницу Святого Яна. Парк был создан к 285-й годовщине передачи императором Австро-Венгерской Империи закарпатских земель в дар династии Шенборн. В процессе создания парка принимали участие скульпторы, художники и реставраторы.

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Чинадиевский замок Сент-Миклош

Старинная крепость "Сент-Миклош" была свидетелем одной из самых драматичных историй любви в Европе.

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Ранее Українські Новини писали о туристических местах Ивано-Франковской, а также Черновицкой области.