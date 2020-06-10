Членам семей Небесной сотни повысят пенсии

В то время, как в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии,

Кабинет министров одобрил повышение доплат к пенсиям для нетрудоспособных родственников активистов, погибших в ходе Евромайдана в январе-феврале 2014 г.

Такое решение принято в среду, 10 июня, на заседании правительства, пишет Корресопондент.



Соответствующее постановление принято без обсуждения. По подсчетам министерства социальной политики, выполнение данного решения потребует 1,66 млн грн. дополнительных расходов из госбюджета за год.



Постановление Кабмина увеличило максимальный размер пенсии, в рамках которого устанавливаются доплаты, с 10 тыс. грн до максимального размера пенсии в Украине.



Кроме того, документ разрешает при определении размера доплаты не учитывать доход родственников погибших майдановцев.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.

Тем временем, ранее Порошенко сократил список "Небесной сотни" на 20 человек.