За один день Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 2,2 млрд грн

После того, как пенсионный фонд в пятницу, 5 июня, направил на финансирование пенсий 4,3 млрн грн, с начала следующей недели, 9 июня 2020 года ПФУ по графику продолжил финансировать пении и выделил 2,2 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,2 млрд грн", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую суму 13, 6 млрд грн.

Также там напомнили, что выплаты осуществляются и будут осуществляться в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий 9 июня. Инфографика ПФУ

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

В ближайшее время в стране планируют провести пенсионную реформу, главным новшеством которой может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Кроме того, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.