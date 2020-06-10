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10 июня 2020, среда, 06:30 63
Финансы 2020-06-10T06:30:01+03:00
Українські Новини
За один день Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 2,2 млрд грн

За один день Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 2,2 млрд грн

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Финансирование пенсий
Пенсии. Фото:forbes.net.ua
Пенсии. Фото:forbes.net.ua

После того, как пенсионный фонд в пятницу, 5 июня, направил на финансирование пенсий 4,3 млрн грн, с начала следующей недели, 9 июня 2020 года ПФУ по графику продолжил финансировать пении и выделил 2,2 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,2 млрд грн", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечено финансирование пенсий июня на общую суму 13, 6 млрд грн.

Также там напомнили, что выплаты осуществляются и будут осуществляться в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий 9 июня. Инфографика ПФУФинансирование пенсий 9 июня. Инфографика ПФУ

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

В ближайшее время в стране планируют провести пенсионную реформу, главным новшеством которой может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Кроме того, с 1 июля в связи с повышением минимального прожиточного минимума, повысят ежемесячные социальные выплаты. Минимальную пенсию повысят на 57 гривен, которая будет составлять 1769 гривен в месяц.

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