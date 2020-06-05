Выехать на лжи: Ирпень воюет с Бучей и Гостомелем из-за нового районирования

Обнародованный проект карты нового районирования общин Киевской области вызвал скандал между соседними городами - Бучей и Ирпенем. Согласно документу, одним из будущих 6 районных центров Киевщины должна стать Буча, а не Ирпень, как того желала местная власть этого города.

Исполняющий обязанности ирпенского городского головы Андрей Литвинов обвинил руководство Киевской области и Кабинет Министров Украины в том, что решение было принято кулуарно, без согласования с окрестными населенными пунктами и противоречит самой методике утверждения районов.

"Давайте вместе не дадим переписать и перечеркнуть многолетнюю историю ради утоления чьих-то политических амбиций!" - написал на своей странице в социальной сети Facebook Литвинов. При этом он опубликовал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю от имени 4 сел и поселка Коцюбинское с просьбой вернуть центр укрупненного района в Ирпень.

В оригинале письма есть фамилия, но нет подписи председателя поселкового совета Гостомеля Юрия Прилипко, который обвинил власти Ирпеня в том, что она занимается манипуляциями и пытаются выехать на лжи.

"Никаких писем в поддержку создания Ирпенского района я не подписывал. Как не было и голосование по этому вопросу на сессии поселкового совета. Ирпенские чиновники по привычке пытаются выдать желаемое за действительное", - заявил Прилипко.

При этом он назвал власть Ирпеня "тинейджерами", отметив, что они сами "профукали" возможность стать районным центром.

"Ирпенские тинейджеры при власти профукали все, что смогли. Прошляпили создание Ирпенской ОТО. От них, как от чесоточных, разбежались все, кто смог. Когда мощный региональный центр остался, как в насмешку, с единственным селом, которое затянул под себя силой и обманом", - сообщил Прилипко.

По мнению жительницы Ирпеня Михайлины Скорик-Шкаровской, настоящая причина того, что район стал Бучанским, а не Ирпенским, действительно заключается в конфликте города с Бородянкой, Бучей и Вышгородом. Ведь власть Ирпеня всеми способами, в том числе и путем информационных атак, пыталась переиграть соседей, чем настроила против себя большинство из 17 вновь объединенных территориальных общин (ОТО), вошедших в состав нового района.

"Изучив конфликтогенных среду Приирпенья Офис Президента и правительство выбрали Бучу как наиболее удобный город областного значения для офиса чиновника. От конфликта Ирпеня с Бородянкой и Вышгородом выиграла Буча", - сообщила журналист.

По ее словам, на самом деле большого значения статус районного центра больше иметь не будет, ведь после реформы функции укрупненных районов будут существенно уменьшены. В частности, они потеряют доступ к бюджетам, поскольку все услуги граждане будут получать на уровне ОТО.

Напомним, между бывшим мэром Владимиром Карплюком, который фактически продолжает руководить Ирпенем и мэром Бучи Анатолием Федоруком существует давний конфликт. Он стал публичным во время парламентских выборов летом 2019 года, когда Федорук признал, что агитировать за Карплюка было ошибкой.

На местных выборах 2020 года Карплюк пытается выдвинуть собственного кандидата - депутата из Ирпеня Аркадия Кобринца - против мэра Бучи. А в ночь на 1 апреля в Буче было размещен плакат с изображением Кобринца с провокационными надписями в адрес Федорука.