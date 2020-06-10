Какой праздник 10 июня и кто отмечает День ангела. Поздравления в картинках

9 июня День ангела праздновали Иванна и Анастасия, а сегодня православные христиане чтят память Святого Никиты. Українські Новини собрали основные народные приметы и традиции, которых придерживаются в этот день. 10 июня православные христиане отмечают День святого Никиты. Святой мученик был исповедником, очень милосердным и всегда помогал бедным. Поэтому в этот день к нему обращаются с молитвами и просят помощи. Традиции и приметы В этот день принято молиться святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей. В этот день люди лечат детей от беспокойного сна. Считается, что беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша. Сны, которые сегодня снятся – не сбываются. Если день на Никиту тихий, то урожай культур будет хорошим. Что нельзя делать сегодня 10 июня не стоит говорить с незнакомцами, ведь наши предки верили, что так можно навлечь беду на свою семью. В этот день запрещается сквернословить и ругаться, потому что так можно навредить урожаю. В народе верят, что 10 июня не стоит экономить на родных и близких, чтобы все лето не ходить в нищете. День ангела отмечают: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел, Петр. День ангела 10 июня. Фото: radiotrek.rv.ua Поздравление с Днем ангела в картинках. Как поздравить с Днем ангела. Фото: today.ua Красивые поздравления в картинках. Поздравление в картинках. Фото: 24tv.ua Ранее Українські Новини сообщали, в понедельник на второй день после Троицы православные христиане отмечали День Святого Духа. Астрологи рассказали, что ждет всех знаков зодиака в первый месяц лета.