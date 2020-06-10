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  • Какой праздник 10 июня и кто отмечает День ангела. Поздравления в картинках
10 июня 2020, среда, 06:15 32
Lifestyle 2020-06-10T06:15:01+03:00
Українські Новини
Какой праздник 10 июня и кто отмечает День ангела. Поздравления в картинках

Какой праздник 10 июня и кто отмечает День ангела. Поздравления в картинках

Ирина Николенко
Народные приметы, День Ангела, какой сегодня праздник, Церковные праздники, Православные праздники
День Ангела 10 июня. Фото: 24tv.ua
День Ангела 10 июня. Фото: 24tv.ua

9 июня День ангела праздновали Иванна и Анастасия, а сегодня православные христиане чтят память Святого Никиты. Українські Новини собрали основные народные приметы и традиции, которых придерживаются в этот день.

10 июня православные христиане отмечают День святого Никиты. Святой мученик был исповедником, очень милосердным и всегда помогал бедным. Поэтому в этот день к нему обращаются с молитвами и просят помощи.

Традиции и приметы

В этот день принято молиться святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей.

В этот день люди лечат детей от беспокойного сна.

Считается, что беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша.

Сны, которые сегодня снятся – не сбываются.

Если день на Никиту тихий, то урожай культур будет хорошим.

Что нельзя делать сегодня

10 июня не стоит говорить с незнакомцами, ведь наши предки верили, что так можно навлечь беду на свою семью.

В этот день запрещается сквернословить и ругаться, потому что так можно навредить урожаю.

В народе верят, что 10 июня не стоит экономить на родных и близких, чтобы все лето не ходить в нищете.

День ангела отмечают: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел, Петр.

День ангела 10 июня. Фото: radiotrek.rv.uaДень ангела 10 июня. Фото: radiotrek.rv.ua

Поздравление с Днем ангела в картинках.

Как поздравить с Днем ангела. Фото: today.uaКак поздравить с Днем ангела. Фото: today.ua

Красивые поздравления в картинках.

Поздравление в картинках. Фото: 24tv.uaПоздравление в картинках. Фото: 24tv.ua

Ранее Українські Новини сообщали, в понедельник на второй день после Троицы православные христиане отмечали День Святого Духа.

Астрологи рассказали, что ждет всех знаков зодиака в первый месяц лета.

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