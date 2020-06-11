Отпуск за свой счет во время карантина: что нужно об этом знать

Страховой стаж во время карантина не начисляется. Фото: Pixabay

Страховой стаж во время карантина не начисляется. Фото: Pixabay

В связи с карантином из-за коронавируса, который продлили до 22 июня, многие украинцы были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Во время нетрудоспособности из-за карантина страховой стаж не будет начисляться, передают Українські Новини.

В соответствии со ст. 84 КЗоТ Украины и ст. 25 Закона "Об отпусках", наемный работник может уйти в отпуск без сохранения заработной платы.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам труда, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на основании письменного заявления.

В нем должны быть указаны:

Причина, по которой работник просит предоставить неоплачиваемый отпуск.

Дата начала отпуска.

Продолжительность отпуска.

После рассмотрения заявления издается приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска за свой счет. Такой отпуск не продлевают на количество праздничных и нерабочих дней, приходящихся в єто время. Также предоставлять неоплачиваемый отпуск из-за карантина можно только по соглашению сторон.

Если работник находился в отпуске без сохранения заработной платы в течение месяца, то за этот период ему не начисляется зарплата, соответственно не начисляется единый социальный взнос.

Кроме того, за этот период не засчитывается страховой стаж.

За наемным работником сохраняется только рабочее место. Однако, страховой стаж не потеряется, если за работника в расчете на месяц уплачивается не меньше, чем минимальный страховой взнос по ЕСВ.

Также украинское законодательство не предусматривает возможность осуществить доплату для зачисления стажа.

Кроме того, согласно Закону №533, физические лица-предприниматели, осуществляющие независимую деятельность и члены фермерских хозяйств, освобождаются от уплаты единого взноса. Однако, этот период им будет зачтен в пенсионный стаж. Однако льгота касается только сумм единого взноса, которые они платят сами за себя и не касается наемных работников.

Ранее Українські Новини сообщали, из-за карантина в Украине более чем в два раза увеличилось количество безработных: на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во время карантина, в апреле прекратили работу 13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей.