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19 мая 2020, вторник, 16:36 38
Мир 2020-05-19T17:30:03+03:00
Українські Новини
Авиакомпании будут нести ущерб из-за коронавируса до 2023 года, – Ассоциация воздушного транспорта

Авиакомпании будут нести ущерб из-за коронавируса до 2023 года, – Ассоциация воздушного транспорта

Елизавета Кесельман
Авиалинии, Перелеты, Возобновление полетов, Авииасообщение
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о том, что ущерб от коронавируса авиакомпании могут нести минимум до 2023 года. Об этом ассоциация опубликовала в своем отчете, передает ресурс Lonely Planet.

Согласно отчету, по оценкам IATA, пассажиропоток не восстановится до нормального уровня до 2023 года. По прогнозам ассоциации, мировой пассажирский спрос в 2021 году будет на 24% ниже уровня 2019 года, и на 32% ниже, чем прогноз, сделанный в октябре 2019 года.

Кроме того, организация считает, что карантинные меры по прибытии человека в определенную страну еще больше принесут вреда авиаперевозкам. Согласно недавним опросам, 69% недавних путешественников заявили, что они не будут рассматривать поездки, если для этого потребуется 14-дневный карантинный период.

"IATA настоятельно призывает правительства найти альтернативы по сохранению или введению карантинных мер после прибытия", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует восстановление авиасообщения в Украине в июне. 

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