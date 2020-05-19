Авиакомпании будут нести ущерб из-за коронавируса до 2023 года, – Ассоциация воздушного транспорта

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о том, что ущерб от коронавируса авиакомпании могут нести минимум до 2023 года. Об этом ассоциация опубликовала в своем отчете, передает ресурс Lonely Planet.

Согласно отчету, по оценкам IATA, пассажиропоток не восстановится до нормального уровня до 2023 года. По прогнозам ассоциации, мировой пассажирский спрос в 2021 году будет на 24% ниже уровня 2019 года, и на 32% ниже, чем прогноз, сделанный в октябре 2019 года.

Кроме того, организация считает, что карантинные меры по прибытии человека в определенную страну еще больше принесут вреда авиаперевозкам. Согласно недавним опросам, 69% недавних путешественников заявили, что они не будут рассматривать поездки, если для этого потребуется 14-дневный карантинный период.

"IATA настоятельно призывает правительства найти альтернативы по сохранению или введению карантинных мер после прибытия", - говорится в сообщении.

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