ГБР сняло видео про Порошенко с кадрами из "95 Квартала"

В среду, 10 июня, экс-президент Петр Порошенко самостоятельно пришел на допрос в Государственное бюро расследований, где прокуроры сообщили ему о подозрении. Вскоре ГБР опубликовало видео относительно подозрения Петру Порошенко, где использовало вставки из "95 Квартала".

Соответствующее видео опубликовано на сайте Госбюро расследований.

Кадр из "Квартала 95". Скриншот: видео ГБР

"Следствием установлено, что народный депутат, находившийся в статусе пятого Президента Украины, склонил военную должностное лицо - Председатель Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышение им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)", — отметили в ГБР под видео.

В самом видео уточнили, что Петр Порошенко уклонялся от вручения повесток даже по месту работы и в целом он проигнорировал 25 вызовов в ГБР. Также упоминается о политическом давлении, "прикрытие порохоботам" и собственной женой.

Кроме того, указывается, на данный момент следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українські Новини, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис Генпрокурора в течение суток обратится в суд для избрания меры пресечения Петру Порошенко.

Также подозрение, о котором Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко, касается незаконного назначения заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.