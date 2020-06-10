ДБР зняло відео про Порошенка з кадрами з "95 Кварталу"

У середу, 10 червня, в Держбюро розслідувань прокурори повідомили колишньому президенту Петру Порошенку про підозру. Після цього ДБР опублікувало відео щодо підозри Петру Порошенку, де використовувало вставки відео з "95 Кварталу".

Відповідне відео опубліковано на сайті Держбюро розслідувань.

Кадр з "Кварталу 95". Скріншот: відео ДБР

"Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого Президента України, схилив військову посадову особц - Голова Служби зовнішньої розвідки України до скоєння злочину, а саме перевищення нею влади і службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України)", — зазначили в ДБР під відео.

В самому відео уточнили, що Петро Порошенко ухилявся від вручення повісток навіть за місцем роботи і в цілому він проігнорував 25 викликів в ГБР. Також згадується про політичний тиск, "прикриття порохоботами" і власною дружиною.

Крім того, вказується, на сьогодні слідчі ДБР вирішують питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Як повідомляли Українські Новини, генпрокурор Венедіктова Ірина заявила, що Офіс Генпрокурора протягом доби має намір звернутися до суду для обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.

Також підозра, про яку Офіс генпрокурора повідомив Петру Порошенку, стосується незаконного призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.