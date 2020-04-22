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22 апреля 2020, среда, 14:29 17
Медицина 2020-04-22T14:29:49+03:00
Українські Новини
Степанов признал проблемы с финансированием из-за начала 2-го этапа медреформы

Степанов признал проблемы с финансированием из-за начала 2-го этапа медреформы

Сергей Паламаренко
Максим Степанов, Минздрав Украины, Второй этап медреформы
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал наличие больших проблем с финансированием медицины после старта 2-го этапа медреформы Супрун с 1 апреля, что ведет к угрозе массовых увольнений медиков. 

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на страницу Степанова в социальной сети Facebook.

По его словам, если все останется как есть, "мы сократим 30 бригад экстренной помощи из 145. Это - Запорожская область. Примерно такая же ситуация и в остальных регионах - такую ​​информацию получил от руководителей областных департаментов здравоохранения, сегодня провел с ними селектор. Все они отчитываются о дефиците. Цифры разные, однако везде - дефицит. Поясню: дефицит - равно освобождение людей, в частности. А это очень тревожные сигналы".

Степанов отметил, что из-за недостаточного финансирования в зоне риска, кроме экстренной, оказались также противотуберкулезная служба, психиатрические больницы и высокоспециализированные медицинские направления.

"На протяжении нескольких дней жду от ДОЗов полной информации относительно планов так называемой "оптимизации", а также свое видение финансирования учреждений медицины. Но, прежде всего, жду фидбэк от врачей о ситуации, которая сложилась в контексте реализации второго этапа реформы. Я не готов допустить освобождения медицинских работников. Этот вопрос сейчас в приоритете", - написал министр здравоохранения.

Максим Степанов

Ранее СМИ сообщили, что гендиректор больницы в Днипре объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам.

Также в Ровенской области коронавирус выявлен еще у 22 человек, из которых 3 медработника.

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