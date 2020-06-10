На дорогах появились новые дорожные знаки: где и что означают

После того, как в Киеве запустили автоматическую систему фиксации нарушений правил дорожного движения, "Укравтодор" планирует ввести новую навигацию на автомобильных дорогах и установить новые знаки дорожного движения. Об этом сообщил председатель государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. Как сообщил Александр Кубраков, главная задача новой навигации сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным. "Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещены действия. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения", – говорится в сообщении. Также он сообщил, что первые экспериментальные знаки уже установили во Львовской области. В дальнейшем "Укравтодор" планирует ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк-КПП – Станица Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах. Если новая система навигации будет эффективная, ее постепенно обновлять по всей стране. Как изменятся дорожные знаки Шрифты Предлагают использовать заглавные буквы в начале сообщения и начале каждого слова, другие буквы строчные. По исследованиям расстояние считывания с таких надписей на 10% больше, чем всеми прописными. Также предлагают внедрить новый шрифт – Road UA. Это современный европейский шрифт, основанный на проверенных шрифтах с силуэтами отдельных символов более подобных имеющегося шрифта ГОСТ, чтобы кардинально не ломать визуальную привычку. Также в шрифтах будут различные начертания: medium – для надписей на темном фоне и bold – для надписей на светлом, чтобы надписи на разном фоне оптически выглядели одинаковыми. На знаках изменят шрифты. Фото: a3.kyiv.ua Размеры текста Изменят и размер текста, который считывается в зависимости от расстояния. Поэтому планируют рассчитать, какой размер должен быть на участках с разной скоростью. Пиктограммы Пиктограммы помогают быстрее считывать информацию. Планируют ввести отметку центра города. Также динамические – для быстрой реакции. На пиктограммы, отражающие движение, водители реагируют быстрее. Пиктограммы. Фото: a3.kyiv.ua Цвета номеров трасс Также планируют применять цвет по приоритетам дорог: Е 40 Европейский маршрут – зеленый. М 03 Международная дорога – красный. Н 01 Национальная – красный. Р 16 Региональная – без цвета. Т 14-02 Территориальная – без цвета. Цвета номеров трасс. Фото: a3.kyiv.ua Номера трасс Также предлагают убрать дефисы в номерах дорог. Дефис планируют оставить в номере территориальных дорог Т 14-16, где первые две цифры означают номер области, а остальные две – номер дороги. Номера трасс. Фото: a3.kyiv.ua Разделение направлений Много информации требует много времени на считывание. Более трех направлений сложно воспринимать, поэтому их разнесут на отдельные знаки. Разделение направлений. Фото: a3.kyiv.ua Разделение городской и загородной навигации Городскую навигацию (на белом фоне) и загородную (на синем фоне) предлагают разделить на различные носители для разделения контекста. Разделение городской и загородной навигации. Фото: a3.kyiv.ua Форма знаков Для съездов на развязках предлагают применять знак со срезанным краем, он своей формой усиливает восприятие направления в сторону. Форма знаков. Фото: a3.kyiv.ua Экстренные службы На въезде в город предлагают дать понимание, есть здесь экстренные службы (больница, полиция), сколько к ним ехать и куда. В черте города уместно на пути к службам устанавливать знаки для подтверждения направления. Экстренные службы. Фото: a3.kyiv.ua Новые отметки На знаках подтверждения сверху планируют наносить большой номер трассы, на которой сейчас едет водитель, если в том же направлении есть важный город, но чтобы добраться до него надо съехать на другую трассу, придадут линию-разделитель, а номер трассы разместят после названия. Новые отметки. Фото: a3.kyiv.ua Приоритетное направление на схемах Для упрощения ориентирования в схемах предлагают выделять толщиной и размером стрелок главное направление. В приоритете – трасса, которой следует водитель. Приоритетное направление на схемах. Фото: a3.kyiv.ua Размещение знаков Часто знаки устанавливают непосредственно в точках поворота. Но знак предлагают ставить заранее, чтобы водитель мог сориентироваться и при необходимости осуществить маневр. Это расстояние может зависеть от скорости движения на участке. Ранее Українські Новини сообщали, Верховная Рада намерена отменить разрешение на выполнение реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. Парламент предлагает выделить средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию дорог.