В Киеве начинает работать система автофиксации нарушений ПДД. Карта расположения камер

С 1 июня в Украине запускают систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движени. На сайте МВД опубликовали онлайн-карту расположения этих камер.

Камеры должны были запустить раньше, но из-за карантина процесс остановили.

По словам министра Внутренних дел Арсена Авакова, для начала планируется запуск 17 пунктов автофотовидеофиксации нарушений ПДД, а следующим шагом будет запуск еще 40 таких пунктов.

Министр подчеркнул, что всего планируется создание около 700 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Ране был опубликован перечень из мест, где уже установлены 20 камер.

Перечень улиц:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Броварской проспект. (М. Левобережная)

Броварской проспект / ул. строителей

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

Харьковская площадь / проспект Бажана

Харьковская площадь / проспект Бажана

Теперь обнародована онлайн-карта, по которой можно отслеживать появление новых камер.

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