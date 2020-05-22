подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
22 мая 2020, пятница, 06:30 954 Карта
Общество 2020-05-22T07:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве начинает работать система автофиксации нарушений ПДД. Карта расположения камер

В Киеве начинает работать система автофиксации нарушений ПДД. Карта расположения камер

Кира Молчанова
Киев, МВД, ПДД, Камеры, Камеры наблюдения
Машина.Водитель.Фото: pixabay
Машина.Водитель.Фото: pixabay

С 1 июня в Украине запускают систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движени. На сайте МВД опубликовали онлайн-карту расположения этих камер.

Камеры должны были запустить раньше, но из-за карантина процесс остановили.

По словам министра Внутренних дел Арсена Авакова, для начала планируется запуск 17 пунктов автофотовидеофиксации нарушений ПДД, а следующим шагом будет запуск еще 40 таких пунктов.

Министр подчеркнул, что всего планируется создание около 700 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Ране был опубликован перечень из мест, где уже установлены 20 камер.

Перечень улиц:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Бажана

Теперь обнародована онлайн-карта, по которой можно отслеживать появление новых камер.

Как сообщали Українськi Новини, Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. 

Больше новостей о: Киев МВД ПДД Камеры Камеры наблюдения

Этой зимой Кличко потратил на уборку снега больше ...
В Черновицкую область направили вертолет для вывоз...
В СИЗО Киева появились платные "камеры"...
В МВД показали адреса, где установлены камеры набл...
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19
Новости
Реконструкция Покровской улицы в Киеве. Фото: hmarochos.kiev.ua
Киевляне раскритиковали свежий ремонт Кличко улицы на Подоле 07:01 Фото
Клубника под угрозой. Зе оконфузился с Канадой, а Кличко – со снегом 07:00 Новости дня
Полеты в Европу. Авиакомпании рассказали, как будут защищать пассажиров на борту 06:30
В Киеве начинает работать система автофиксации нарушений ПДД. Карта расположения камер 06:30 Карта
Ослабление карантина
Сегодня начинается 2 этап ослабления карантина в Украине. Что можно и что нельзя делать 06:15
больше новостей
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
Зеленский. Пресс-конференция
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции 13:35 Фото
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина 16:13
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции
Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областях, - Зеленский 11:15
больше новостей
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу" 16:32
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона 16:38
ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского 11:35
больше новостей
Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok