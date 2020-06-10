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10 июня 2020, среда, 13:42 13
Экономика 2020-06-10T13:42:23+03:00
Українські Новини
Спецобязательства по продаже газа не продлят, пересматривать тарифы на отопление будут ежегодно, - меморандум

Спецобязательства по продаже газа не продлят, пересматривать тарифы на отопление будут ежегодно, - меморандум с МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Меморандум, Спецобязательства, Продажа газа, Тарифы на отопление, пересмотр тарифов
МВФ. Фото: caracaschronicles.com
МВФ. Фото: caracaschronicles.com

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа в том числе и населению и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона.

Об этом говорится в отправленном в совет директоров МВФ проекте меморандума, текстом которого располагают Українські Новини.

«Постановление о спецобязательствах будет прекращено 1 июля 2020 года, после чего цены будут по-прежнему полностью определяться рынком. Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут

основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ», - говорится в документе.

Также проектом меморандума предусматривается, что начиная с отопительного сезона 2020/2021 тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год, чтобы отразить изменение в расходах на газ и прочих расходах включая капвложения в тарифах.

Кроме того, Кабмин обязывается отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 года.

Этим постановлением были внесены изменения в правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению.

В частности, предусмотрено, что в случае изменения цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению, торговой надбавки поставщика), который используется для производства тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за данные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины во вторник, 9 июня, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Утвержденный текст меморандума пока не обнародован.

В апреле Кабмин продлил действие положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 июля.

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Ранее уже сообщалось, что проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе и населению, и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона.

Также в Украине могут разделить тарифы на поставку и транспортировку и электроэнергии.

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