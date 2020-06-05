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05 июня 2020, пятница, 15:54 33
Экономика 2020-06-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
Сотрудничество с МВФ позволит серьезно снизить цену на газ для украинцев, — Минфин

Сотрудничество с МВФ позволит серьезно снизить цену на газ для украинцев, — Минфин

Валерия Драгомирова
Украина, Минфин, МВФ
МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

Сотрудничество с Международным валютным фондом, который рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня, позволит серьезно снизить цену на газ для населения.

Об этом во время программы "Право на власть" сообщил министр финансов, Сергей Марченко, передают Українськi Новини.

"Благодаря сотрудничеству с МВФ и выделенному траншу в размере 5 млрд долларов Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения", - сообщил Марченко.

По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит выполнить бюджет этого года.

"Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2 275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - подытожил министр.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.


Кроме того, по проекту меморандума с МВФ, Украина намерена расширить финансирование медпомощи в рамках программы медгарантий. 

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