В Соломенском районе Киева закрыли детсад из-за контакта няни с больным коронавирусом

Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла детский сад №668 в Соломенском районе столицы на карантин из-за контакта няни с больным коронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В садике №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировал с больным коронавирусом. Тест у работницы сада отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Сад город закрыл на карантин", - сообщил он.

Также, по словам мэра, Киев не откроет еще 2 детсада в Шевченковском районе, которые готовились к работе, из-за выявления инфицированных коронавирусом работников.

"В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором - 1. Эти сады не работали и пока работать не будут. Мы не можем рисковать здоровьем детей", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Тем временем Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом.