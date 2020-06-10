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10 июня 2020, среда, 13:15 256
Общество 2020-06-10T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Соломенском районе Киева закрыли детсад из-за контакта няни с больным коронавирусом

В Соломенском районе Киева закрыли детсад из-за контакта няни с больным коронавирусом

Анна Рудык
Детсад, Коронавирус, Детсады, коронавирус в Киеве
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла детский сад №668 в Соломенском районе столицы на карантин из-за контакта няни с больным коронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В садике №668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няню) одной из групп садика, которая контактировал с больным коронавирусом. Тест у работницы сада отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Сад город закрыл на карантин", - сообщил он.

Также, по словам мэра, Киев не откроет еще 2 детсада в Шевченковском районе, которые готовились к работе, из-за выявления инфицированных коронавирусом работников.

"В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором - 1. Эти сады не работали и пока работать не будут. Мы не можем рисковать здоровьем детей", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 91-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Тем временем Минздрав изменил критерии для выписки больных коронавирусом.

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