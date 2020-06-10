У Солом'янському районі Києва закрили дитсадок через контакт няні з хворим на коронавірус

Через контакт помічниці вихователя з хворим на коронавірус Київська міська державна адміністрація (КМДА) закрила дитячий садок №668, що у Солом'янському районі.

Про це розповів на брифінгу мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"У садку №668 в Солом'янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садочка, яка контактувала з хворим коронавірусом. Тест у працівниці саду негативний, але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам саду і дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Сад місто закрив на карантин", - повідомив він.

Також, за словами мера, Київ не відкриє ще 2 дитсадки у Шевченківському районі, які готувалися до роботи, через виявлення інфікованих коронавірусом працівників.

"В результаті перевірки персоналу в одному з садів виявили 14 інфікованих працівників, у другому - 1. Ці садочки не працювали і поки працювати не будуть. Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, з моменту введення карантину через епідемію коронавірусу пройшов 91 день.

Крім того, МОЗ ввів нові правила для виписки пацієнтів, хворих на коронавірус.