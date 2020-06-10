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10 июня 2020, среда, 21:00 29
Общество 2020-06-10T21:15:01+03:00
Українські Новини
Жара до +36, шквалы и дожди с градом. Прогноз погоды на 11 июня

Жара до +36, шквалы и дожди с градом. Прогноз погоды на 11 июня

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: dreamstime.com
Дождь. Фото: dreamstime.com

11 июня в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+29 градусов, в Ривненской и Хмельницкой областях +26…+31 градус.

В Карпатах кратковременные умеренные дожди, местами сильные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, только днем в Житомирской области местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, только днем в Винницкой области местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, в Винницкой области +13…+18 градусов, днем +29…+36 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+36 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

10 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+24 градуса, в районе Усть-Дунайска +18 градусов, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, погода летом на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары летом.

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