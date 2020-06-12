Спека до +35, місцями дощі та шквали. Синоптик розповіла, коли ослабне температура

В Україні погода у четвер, 11 червня, буде спекотною до +35 градусів, трохи свіжіше буде на Заході, де можливі дощі і грози. Раніше синоптики також дали прогноз погоди для всіх регіонів України до кінця тижня. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко. Повідомляється, що на заході будуть опади, можливі зливи та шквали. "Ще один острівець нестійкої погоди - циклончик Octavia над Чорним морем. Він позакидае дощів трохи на Туреччину, трохи до нас, в Крим", - написала синоптик. На решті території України - область підвищеного атмосферного тиску, суха ясна погода. Спека 11-го червня в Україні буде домінувати, вдень +29 +35 градусів, на Заході свіже, +24 +28 градусів. У нічні години очікується +17 +22 градуси, у західних областях +13 +18 градусів. Вітер в Україні східний, невеликий або помірний. У Києві в четвер +31 +33 градуси, без опадів. Послаблення спеки і збільшення дощів - орієнтовно в найближчі вихідні, 13-14 червня. Східна частина України буде залишатися все ще з дуже високою температурою повітря. Погода 11 червня. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Крім того, глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.