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  • Спека до +35, місцями дощі та шквали. Синоптик розповіла, коли ослабне температура
12 червня 2020, пʼятниця, 05:50 6
Lifestyle 2020-06-12T07:30:04+03:00
Українські Новини
Спека до +35, місцями дощі та шквали. Синоптик розповіла, коли ослабне температура

Спека до +35, місцями дощі та шквали. Синоптик розповіла, коли ослабне температура

Валерия Драгомирова
Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

В Україні погода у четвер, 11 червня, буде спекотною до +35 градусів, трохи свіжіше буде на Заході, де можливі дощі і грози. Раніше синоптики також дали прогноз погоди для всіх регіонів України до кінця тижня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Повідомляється, що на заході будуть опади, можливі зливи та шквали.

"Ще один острівець нестійкої погоди - циклончик Octavia над Чорним морем. Він позакидае дощів трохи на Туреччину, трохи до нас, в Крим", - написала синоптик.

На решті території України - область підвищеного атмосферного тиску, суха ясна погода.

Спека 11-го червня в Україні буде домінувати, вдень +29 +35 градусів, на Заході свіже, +24 +28 градусів. У нічні години очікується +17 +22 градуси, у західних областях +13 +18 градусів.

Вітер в Україні східний, невеликий або помірний.

У Києві в четвер +31 +33 градуси, без опадів.

Послаблення спеки і збільшення дощів - орієнтовно в найближчі вихідні, 13-14 червня. Східна частина України буде залишатися все ще з дуже високою температурою повітря.

Погода 11 червня. Карта: УкргідрометцентрПогода 11 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Крім того, глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.

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