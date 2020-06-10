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10 июня 2020, среда, 12:38 1263
Общество 2020-06-10T12:38:08+03:00
Українські Новини
В Киевской области увеличилось количество новых случаев COVID-19. Данные по районам

В Киевской области увеличилось количество новых случаев COVID-19. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 9 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек до 1 865, умерших- на 1 человека до 38.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 10 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 1 865 случаев заболевания коронавирусом (151 ребенок и 372 медработника - за весь период). Новых случаев за последние сутки - 29... За время пандемии умерли 38 человек", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 464 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 53 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 252 случая (наибольшее количество в Обухове - 124, в Украинке - 39).

Также 78 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 76 - в Бориспольском районе, 51 - в Васильковском, 39 - в Барышевском, 37 - в Кагарлыкском, 36 - в Вышгородском, 31 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 93 случая подтверждены в Ирпене, 77 - в Белой Церкви, 60 - в Борисполе, 59 - в Броварах, 52 - в Буче, 41 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 33 - в Вышгороде, 33 - в Василькове.

На стационарном лечении находится 231 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 634 человека.

За все время пандемии выздоровели 595 человек (в том числе 46 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 154 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 57 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, всего в Украине по данным на 10 июня зафиксировали 28 381 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, Министерство здравоохранения изменило правила для выписки пациентов, у которых нашли коронавирус.

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