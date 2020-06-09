В Киевской области COVID-19 заболели еще 24 человека. Где больше всего зараженных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 8 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 24 человек до 1 836.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 9 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1 836 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 148 детей и 353 медработника - за весь период). Новых случаев за последние сутки - 24 ... За время пандемии умерло - 37 человек", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 453 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 53 и в Петропавловской Борщаговке - 39), в Обуховском районе - 252 случая (наибольшее количество в Обухове - 124, в Украинке - 39).

Также 77 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 76 - в Бориспольском районе, 51 - в Васильковском, 39 - в Барышевском, 37 - в Кагарлыкском, 36 - в Вышгородском, 31 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 94 случая подтверждены в Ирпене, 76 - в Белой Церкви, 60 - в Борисполе,59 - в Броварах, 52 - в Буче, 41 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 33 - в Вышгороде, 33 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 230 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 606 человек.

За все время пандемии выздоровели 577 (в том числе 46 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 110 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 13 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу, 6 июня, в Украине зафиксировали в два раза больше новых случаев коронавируса, чем случаев выздоровления после него.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ситуация с коронавирусом снова начала ухудшаться, хотя заболеваемость в Европе стала меньше.