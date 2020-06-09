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09 июня 2020, вторник, 18:28 35
Мир 2020-06-09T19:30:01+03:00
Українські Новини
Словакия с завтрашнего дня отменяет карантин и разрешит въезд гражданам из 16 стран

Словакия с завтрашнего дня отменяет карантин и разрешит въезд гражданам из 16 стран

Валерия Драгомирова
Словакия, Карантин, Коронавирус
Словакия. Фото: pixabay
Словакия. Фото: pixabay

Премьер Словакии Игорь Матович объявил о дальнейших ослаблениях коронавирусных ограничений со среды. Среди ослаблений - разрешение на въезд гражданам из 16 стран.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Наибольшее изменение касается ношения масок - их больше не нужно будет носить на улице. По-прежнему останется обязанность носить маску в общественном транспорте или магазинах.

Со среды можно будет открывать детские в ТРЦ или ночные клубы. Ресторанам больше не придется оставлять двухметровое расстояние между отдельными столиками.

Однако магазины по-прежнему будут закрыты по воскресеньям. Также будет разрешено восстановление работы школ и центров досуга.

Общенациональный карантин будет отменен со среды.

Матович также объявил о расширении числа государств, с которыми Словакия снова будет иметь открытые границы и восстановит все виды транспортного сообщения с ними.

Так, больше не будет ограничений для путешественников из Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словении, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.


"В других странах нет такой позитивной ситуации, чтобы мы могли иметь такой открытый доступ к ним", - сказал Матович.

Как сообщали Українські Новини, условий для путешествий украинцев за границу пока нет. 

Кроме того, Испания намерена открыть границы для туристов уже в конце июня.

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