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10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020, среда, 10:53 35
Общество 2020-06-10T11:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине количество госпитализированых с COVID-19 увеличилось в 2 раза

В Украине количество госпитализированых с COVID-19 увеличилось в 2 раза

Ольга Фандорина
Минздрав, Госпитализация, МОЗ, Больница, коронавирус в Украине
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

9 июня были госпитализированы 114 больных коронавирусной инфекцией, что в 2 раза больше, чем госпитализировано за 8 июня.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 114 человек", - сказал он.

Среди 525 человек, у которых 9 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 40 детей и 49 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 2 073 ребенка и 5 174 медработника.

При этом 2 981 медработник и 922 детей уже выздоровели.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 8 356 пациентам, 986 из которых медработники и 332 - дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 306 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 29 медработников.

На амбулаторном лечении оставались 20 025 пациентов, в том числе 4 198 медработников и 1 741 ребенок.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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