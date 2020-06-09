В Украине падает количество госпитализированых от коронавируса

В Украине третий день подряд снижается количество заболевших коронавирусом, а 8 июня были госпитализированы 59 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 59 человек", - сказал он.

Среди 394 человек, у которых 8 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 39 детей и 34 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 2 033 ребенка и 5 135 медработников.

При этом 2 896 медработников и 897 детей уже выздоровели.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 8 242 пациентам, 982 из которых медработники и 326 - дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 304 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 29 медработников.

На амбулаторном лечении оставались 19 614 пациентов, в том числе 4 153 медработника и 1 677 детей.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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