МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины на $5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новую кредитную программу для Украины во вторник, 9 июня, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українські Новини.

Совет директоров МВФ принял решение 9 июня.

Объем программы составляет 5 млрд долларов, срок – 18 месяцев.

При этом первый транш ожидается в размере 2,1 млрд долларов будет выделен 11 июня и поступит в госбюджет Украины.

Это позволит обеспечить социальную защиту населения, в том числе принять меры по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также - обеспечить своевременное осуществление выплат по долговым обязательствам.

Программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче - поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, и охватывать, среди прочего, такие сферы как: фискальная политика; монетарная политика; политика финансового сектора; энергетическая политика и антикоррупционная политика.

Наличие программы МВФ откроет возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров, в частности от Всемирного банка и Европейского Союза.

После завершения внутренних процедур МВФ, связанных с одобрением программы, тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике, которые содержат меры которые необходимо осуществить Украине в течение действия программы, будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Министерства финансов Украины и Национального банка Украины.

Ранее Українські Новини писали об условиях новой программы МВФ.