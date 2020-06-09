На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ: ранены 10 военных

В то время, как боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС, под Авдеевкой в Донецкой области подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Ранения получили 10 военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передают Українськi Новини.

Инцидент произошел во вторник, 9 июня утром. Автомобиль с украинскими военными двигался последним в колонне.

"Спартан" подорвался. Фото: gp.gov.ua

"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - сказано в сообщении.

Раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь. Начато расследование по статье "террористический акт".

Как сообщали Українськi Новини, 8 июня боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил, один украинский военнослужащий был ранен.

Ранее 7 июня боевики 8 раз обстреляли позиции ООС и ранили 2 украинских военнослужащих.