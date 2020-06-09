На Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 9 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы возле Крымского, Орехово, Новолуганского, Новотошковского, Шумов и Хутора Вольный.

С начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 8 июня, вследствие чего один украинский военнослужащий был ранен.

Ранее боевики 8 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) 7 июня и ранили 2 украинских военнослужащих.