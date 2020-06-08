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08 июня 2020, понедельник, 19:28 1412
Силовые структуры 2020-06-08T20:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики устроили провокации на Донбассе. Ранен воин ВСУ

Боевики устроили провокации на Донбассе. Ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

После того, как на Троицу боевики ранили двух военных ВСУ, в понедельник, 8 июня, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в понедельник, 1 военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские провокации", - говорится в нем.

С начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, перед Троицей боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС и ранили 2 военных.

Тем временем, в пятницу, 5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

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