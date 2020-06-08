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08 июня 2020, понедельник, 10:33 60
Силовые структуры 2020-06-08T10:33:53+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили двоих украинских военных

На Донбассе боевики ранили двоих украинских военных

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 8 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) 7 июня, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь вели возле Луганского, Хутора Вольного, Крымского.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь вели неподалеку Павлополя, Широкино.

"Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали враждебным подразделениям достойный отпор", - добавлено в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один боевик.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина ООС получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС в субботу и ранили 2 военных.

Также 5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.

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