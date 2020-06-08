На Донбассе боевики ранили двоих украинских военных

Боевики 8 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) 7 июня, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии украинские воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь вели возле Луганского, Хутора Вольного, Крымского.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь вели неподалеку Павлополя, Широкино.

"Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали враждебным подразделениям достойный отпор", - добавлено в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один боевик.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина ООС получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС в субботу и ранили 2 военных.

Также 5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.