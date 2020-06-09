Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы

Президент Владимир Зеленский, который предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины, также предлагает Верховной Раде предусмотреть возможность отмены принятых парламентом законов на всеукраинском референдуме.

Соответствующий законопроект № 3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

В тексте законопроекта понятие "всеукраинский референдум" трактуется как форма непосредственной демократии в Украине, способ осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в принятии (утверждении) гражданами Украины решений путем голосования в порядке, установленном Конституцией, и, в случае принятия, данным законом.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум проводится путем тайного голосования и на него могут выноситься вопросы о прекращении действия законов или отдельных его положений по народной инициативе.

В таком случае в указ Президента о провозглашении референдума по народной инициативе добавляется текст проекта закона о прекращении его действия или отдельных его положений, предлагаемых для вынесения на референдум, а после издания указа определяется дата проведения референдума - последнее воскресеньем 60-дневного срока со дня издания указа.

Инициативная группа всеукраинского референдума по народной инициативе создается на собрании граждан Украины, в котором принимает участие не менее 300 избирателей; организаторы должны не менее чем за 5 дней уведомить Центральную избирательную комиссию о дате, месте и времени проведения такого собрания.

ЦИК должен направить на собрание своего представителя для фиксации факта проведения собрания.

При этом текст законопроекта о прекращении действия закона или отдельных его положений, который предлагается вынести на всеукраинский референдум по народной инициативе, не может быть изменен после его утверждения большинством зарегистрированных участников собрания о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе.

Отмечается, что законопроект о прекращении действия закона или отдельных его положений считается принятым, если за него проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не нуждаются в утверждении каким-либо государственным органом, а решение, принятое на нем, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее чем через 3 года со дня его принятия.

Предусматривается, что всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами.

При этом подготовка и проведение всеукраинского референдума осуществляются публично и открыто, для чего Центральная избирательная комиссия, комиссии по всеукраинскому референдуму в соответствии со своими полномочиями обнародуют сведения о своем составе, местонахождении и режиме работы, об образовании округов всеукраинского референдума и участков, которые обеспечивают возможность ознакомления граждан со списками избирателей, и обнародуют результаты всеукраинского референдума.

Процесс всеукраинского референдума начинается на следующий день после дня опубликования указа Президента или постановления парламента, а завершается - через 15 дней после дня официального объявления ЦИКом результатов всеукраинского референдума.

Всеукраинский референдум проводится за средства государственного бюджета, а единая смета расходов для подготовки и проведения такого референдума утверждается ЦИКом.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Ранее Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.