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09 июня 2020, вторник, 11:00 171
Верховная Рада и партии 2020-06-09T11:20:49+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме

Зеленский предлагает Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме

Анна Рудык
Верховная Рада, Референдум, Всеукраинский референдум, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме, который, по словам Разумкова, должны были рассмотреть в июле.

Соответствующий законопроект № 3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

Так, 9 июня Президент внес в парламент законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Его текст на данный момент отсутствует на сайте Рады.

При этом в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что проект закона о всеукраинском референдуме будет одной из первых его законодательных инициатив.

Над законопроектом работала рабочая группа по вопросам народовластия, которую возглавляет заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Как сообщали Українськi Новини, Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

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