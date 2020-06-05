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05 июня 2020, пятница, 09:16 1236
Общество 2020-06-05T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Минобразования рассказали, что обыски в Университете Шевченко не связаны с коррупцией

В Минобразования рассказали, что обыски в Университете Шевченко не связаны с коррупцией

Кира Молчанова
Коррупция, Министерство образования, Университет имени Шевченко, Проверка, Обыск, Любомира Мандзий
Университет Шевченко. Фото: weloveua.com
Университет Шевченко. Фото: weloveua.com

Обыски, которые накануне прошли в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко не связаны с коррупцией. Об этом "Громадському" рассказала исполняющая обязанности главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий, которая ранее заверила, что выпускники со школьной скамьи не попадут сразу в армию, а попробуют вступить в университеты.

"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", — сказала Мандзий.

Она подчеркнула, что в университете только проверяют работу одного из факультетов.

"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучение иностранцев на юридическом факультете", — рассказала она.

При этом в полиции заявили, что обыски с коррупцией связаны и проходят в рамках рамках уголовного производства по ст. 368 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщали Українські Новини, украинские университеты вошли в мировой список высших учебных заведений QS World University Rankings 2020.

С 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек. Но только в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина.

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