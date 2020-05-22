Шесть украинских университетов попали в список лучших ВУЗов мира

Украинские университеты вошли в мировой список высших учебных заведений QS World University Rankings 2020. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Отмечается, что в рейтинг мировых лучших ВУЗов попали университеты Киева, Харькова, Львова и Сум.

Так, Харьковский национальный университет имени Каразина занял 491 место, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко делит с другими вузами 541—550 места; НТУ "Харьковский политехнический институт" — 651—700 места, НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 701—750 места.

Сумской государственный университет занял 701—750 места, а Львовский политехнический институт — 751—800 места.

В первые пять ВУЗов вошли университеты Америки и один университет Великобритании. Первое место занял Массачусетский технологический институт. На втором и третьем местах — Стэнфорд и Гарвард. Затем идет Оксфордский университет. Закрывает ТОП-5 ВУЗов Калифорнийский технологический университет.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в украинских университетах резко вырастут цены на контрактную форму обучения.