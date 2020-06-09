Украина приняла из Китая первый прямой контейнерый поезд

Акционерное общество "Укрзализныця" приняло первый контейнерный поезд "Китай - Украина", в то время, как с 1 июня в Украине возодновили ж/д перевозки.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

"Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд "Китай - Украина". Учитывая усиление торгово-экономических отношений между нашими странами, важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении "Китай - Украина", - сказал временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По его словам, поезд преодолел расстояние в 9 тысяч километров за 15 суток.

Отмечается, что в составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером.

Вагон контейнерного поезда. Фото: uz.gov.ua

Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

Как сообщали Українські Новини, с 15 июня возобновятся рейсы поезда-экспресс до аэропорта "Борисполь".

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