Сегодня "Укрзализныця" возобновила перевозки. Как начал работать Центральный вокзал в Киеве

С сегодняшнего дня Украина вошла в третий этап ослабления карантина, и "Укрзализныця" возобновила ж/д сообщение. Первый поезд с Центрального железнодорожного вокзала отправился на Восток. Согласно распоряжению властей, билеты в продаже есть лишь до 20 июня. Несмотря на долгожданное возобновление перевозок, центральные залы главного вокзала в Киеве пустуют, а вход в здание возможен лишь при наличии проездного документа. Об этом сообщает "Страна.юа" с места события.

Отмечается, что ЖД вокзал "Центральный" работает в привычном режиме, но с рядом ограничений. Свободно можно зайти в два зала, для покупки и возврата билетов.

У входа дежурит полицейский, который следит за тем, чтобы люди не игнорировали ношение масок. Также с полицейским есть и сотрудник вокзала, который проверяет температуру. Вход в главный холл вокзала возможен только при наличии проездного билета.

Людей на железнодорожном вокзале пока очень мало. Многие пришли, чтобы купить билеты. Перед кассами нанесена дистанционное разметка, на платформах её нет.

"Свободные места есть, но билеты продают только до 20 июня. Во всех СМИ говорили, что билеты будут продавать на июль и август, а оказалось, что только на июнь. Кассиры конкретно ничего не говорят", – возмущается Анатолий, он также рассказал, что уже приходит на вокзал третий раз, чтобы купить билеты и спланировать отпуск, но так этого и не сделал.

Также сообщается, что постепенно возобновляют работу аптеки и продуктовые магазины. В здании вокзала работает аптека. Также начинают открываться и сувенирные магазины. Однако с определенными ограничениями.

"Инструктаж по мерам безопасности нам никто не проводил, но за время карантина мы уже стали профессионалами в защите от коронавируса. Работаем в перчатках, масках, регулярно моем руки антисептиком ", – рассказывает Валентина, продавец сувенирного киоска.

"Все помещения вокзала будут дезинфицировать каждые три часа. Протирают ступеньки, поручни, подоконники, места ожидания поездов", – рассказал сотрудник вокзала.

Платформы пустые, ближайший поезд отправится в 11:50 из Киева в Запорожье.

"Перед отправлением протираем столики в купе, ручки дверей, перила", – рассказывает проводник поезда Черкассы – Киев, Виктория.

Она также добавила, что каждые шесть дней поезд отправляют в отстойник где будут дезинфицировать вагоны как снаружи так и внутри.

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать.

Кроме того, Киев и 5 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.