После длинных выходных Киев утром сковали многочисленные пробки. Где самые загруженные дороги

Сегодня утром, 9 июня, в Киеве наблюдаются масштабные пробки почти во всех районах столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, традиционно самым загруженным из-за ремонтных работ является Северный мост, здесь автомобили двигаются со скоростью 3-5 км/ч. Также медленно двигаются авто по бульвару Перова и Набережному шоссе.

На Левом берегу пробки наблюдаются в районе станций метро "Арсенальная", "Гидропарк", "Черниговская" и "Лесная". Затруднено движение и по Дарницкому шоссе, а также улице Соборности.

Стоят авто и в районе станций метро "Осокорки", "Позняки", "Славутич".

В центре по состоянию на 08:20 серьезных пробок не наблюдается, кроме бульвара Тараса Шевченко.

А на проспекте Победы также наблюдается небольшой загруженный участок.

На Окружной дороге образовались пробки на выезде из Киева по направлению к Вишневому и Крюковщине.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу вечером перед праздничными выходными Киев сковали традиционные "тянучки".