Минздрав ослабил требования к работе рынков

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд, Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Также Ляшко опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.

Чиновник перечислил ключевые правила, которые остались в новом постановлении:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

В то же время в тексте постановления нет прежних требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.

Также в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.