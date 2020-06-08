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08 июня 2020, понедельник, 23:47 219
Общество 2020-06-08T23:48:08+03:00
Українські Новини
Минздрав ослабил требования к работе рынков

Минздрав ослабил требования к работе рынков

Надежда Комендантова
Минздрав, Карантин, Рынки, Виктор Ляшко, ослабление карантина
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд, Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Также Ляшко опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.

Чиновник перечислил ключевые правила, которые остались в новом постановлении:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

В то же время в тексте постановления нет прежних требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.

Также в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

 

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Минздрав ослабил требования к работе рынков
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