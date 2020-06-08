Минздрав ослабил требования к работе рынков

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд, Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook. Также Ляшко опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня. Чиновник перечислил ключевые правила, которые остались в новом постановлении: допуск работников на рынок после термоскрининга; на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками; 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка; допуск на рынок только в защитной маске; проведение дезинфекции поверхностей; информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах. В то же время в тексте постановления нет прежних требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах. Также в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше. Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.