На Донбассе оккупанты 11 раз устраивали провокации, уничтожены трое боевиков

Вчера, 8 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Новотроицкого с использованием 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы враг задействовал около Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Орехово. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения … По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов. С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, перед Троицей боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС и ранили 2 военных.

Тем временем, в пятницу, 5 июня боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС и ранили одного военного.