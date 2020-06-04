СМИ рассказали, как связанные с Коломойским компании зарабатывали на государственном "Центрэнерго"

Фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье для производства электроэнергии по ценам, иногда выше рыночных.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты "Схем" получили от источников в налоговой и проанализировали документы о финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго" за четвертый квартал 2019-го и первый квартал 2020-го годов. А именно то, какое сырье для производства электроэнергии, у кого и по какой цене закупала государственная компания.

"Схемы" установили, что поставщиками 59% общего объема угля, которое закупило ПАО "Центрэнерго" с октября 2019 по март 2020, были две компании - ООО "Рекорд Систем" (34%) и ЗАО "Синтез Ойл "(25%). Общая сумма контрактов "Центрэнерго" с ООО "Рекорд Систем" составила более 2,4 миллиарда гривен, с ЗАО "Синтез Ойл" - более 1,6 миллиарда гривен.

К тому же, начиная с января 2020 другой вид сырья для генерирования электроэнергии - газ - начала поставлять на "Центрэнерго" ООО "Юнайтед энерджи". В январе-мае 2020 года "Юнайтед Энерджи" продало "Центрэнерго" по меньшей мере 22,6 млн кубометров газа на общую сумму более 103 млн гривен. Еще 5,8 млн гривен госкомпания заплатила этой частной фирме за бронирование мощностей.

И "Рекорд Систем", и "Синтез Ойл" продавали уголь "Центрэнерго" по ценам, иногда выше рыночных.



"Я не имею отношения к деятельности компаний, в которых я являюсь акционером. Я не принимаю управленческие решения. Я в компании "Синтез Ойл" как акционер, но я в этом не уверен", - сказал Коломойский журналистам.



Как сообщали Українські Новини, согласно проекту меморандума с МВФ, Украина выставит на приватизацию "Центрэнерго".



Ранее Александра Корчинского назначили гендиректором "Центрэнерго".