"Центрэнерго" вернули под контроль государства, - ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил генеральным директором государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Александра Корчинского.

Об этом написал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный "троллинг", неоднократное минировании здания Фонда ФГИ, давление на Наблюдательный совет "Центрэнерго". Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского", - написал он.

Сенниченко отметил, что предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от ФГИ данные аудита и у Фонда отсутствует информация касательно состояния дел в "Центрэнерго".

"Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собралась наблюдательный совет", - подытожил он.

Ранее Корчинский занимал должность генерального директора компании "ТехНова".

Кроме того, с марта Корчинский занимал должность исполняющего обязанности гендиректора "Центрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, ранее контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн гривен.

Также ранее Коломойский использовал "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству.