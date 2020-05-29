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29 мая 2020, пятница, 17:45 329
Экономика 2020-05-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Центрэнерго" вернули под контроль государства, - ФГИ

"Центрэнерго" вернули под контроль государства, - ФГИ

Григорий Яковенко
Электроэнергия, ФГИ, ПАО
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил генеральным директором государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" Александра Корчинского.

Об этом написал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный "троллинг", неоднократное минировании здания Фонда ФГИ, давление на Наблюдательный совет "Центрэнерго". Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского", - написал он.

Сенниченко отметил, что предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от ФГИ данные аудита и у Фонда отсутствует информация касательно состояния дел в "Центрэнерго".

"Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собралась наблюдательный совет", - подытожил он.

Ранее Корчинский занимал должность генерального директора компании "ТехНова".

Кроме того, с марта Корчинский занимал должность исполняющего обязанности гендиректора "Центрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, ранее контролируемое Коломойским "Центрэнерго" не вернуло госшахтам 470 млн гривен.

Также ранее Коломойский использовал "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству.

 

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